Lecce-Milan 2-2, rimonta incredibile dei salentini che sfiorano la vittoria: annullato gol nel recupero

Partita al cardiopalma allo stadio via del Mare, con il Lecce che pareggia 2-2 contro il Milan. Dopo essere stato sotto per 2-0 dopo i gol di Giroud e Reijnders, la squadra di D'Aversa è riuscita a rimontare grazie alle reti di Sansone e Banda. All'ultimo minuto di recupero Piccoli aveva trovato il gol del 3-2, ma gli è stato annullato a causa di un pestone molto leggero su Thiaw. Ora il Milan resta al 3° posto a quota 23 punti, domani il Napoli in caso di vittoria contro l'Empoli può superare i rossoneri e salire al 3° posto in classifica. Nel recupero è stato anche espulso Olivier Giroud, che salterà quindi Milan-Fiorentina al rientro dalla sosta.