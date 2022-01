La Ssc Napoli attacca: "Tentativo di destabilizzare l'ambiente? Non c'è bisogno di confermare Spalletti"

Napoli calcio - Dal sito ufficiale la Ssc Napoli ha pubblicato un comunicato, che si rivolge a parte della stampa.

Il Comunicato

Il Calcio Napoli contesta un certo giornalismo disinformato e approssimativo, che afferma "BISOGNA CONFERMARE SPALLETTI". Ci troviamo di fronte a un tentativo di destabilizzare la squadra, la società o la tifoseria ? Informiamo questi creatori di disinformazione che la SSCN ha un contratto con Luciano Spalletti che lega l'allenatore alla società fino a giugno 2024. Non c'è bisogno di confermare chi è già confermato

Il messaggio è rivolto, con ogni probabilità, a quelle testate che in questi giorni hanno pubblicato articoli sull'eventuale conferma o prolungamento dell'attuale contratto di Luciano Spalletti.

La società ha così sentito l'esigenza di fare chiarezza su alcune notizie in merito, apparse in questi giorni. Non solo. Il comunicato allunga anche qualche ombra che andrebbe al di là della volontà di fare informazione, ovvero l'intento di destabilizzare l'intero ambiente.

Sempre nel comunicato non vengono risparmiati attacchi verso 'un certo giornalismo' definito approssimativo e disinformato.