La Pro Vercelli chiarisce: "Abbiamo risposto ad un giornalista, non a Gattuso! Invitiamo il mister al Silvio Piola per una nostra partita"

La Pro Vercelli, attraverso il proprio profilo Twitter, chiarisce di non aver mai risposto a Gennaro Gattuso, bensì all'affermazione di un giornalista. Ecco il post pubblicato sui social:

"In merito ad alcune notizie circolate sul web, la F.C. Pro Vercelli 1892 precisa di non aver mai risposto a Gennaro Gattuso, ma a un commento di un giornalista. Cogliamo l'occasione per invitare Mister Gattuso allo stadio "Silvio Piola" per una partita delle "Bianche Casacche" del suo amico ed ex compagno Alberto Gilardino".