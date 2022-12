"La morte non è niente" il messaggio della moglie Arianna in ricordo di Sinisa Mihajolovic

Arianna Mihajlovic ricorre ad una celebre canzone di Henri Scott Holland per dedicare un pensiero al marito Sinisa scomparso pochi giorni fa, mentre sta trascorrendo il Natale con i figli e i nipoti. Lascia un messaggio attraverso i social con l'aiuto del testo di una canzone:

«La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora.

Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste. Continua a ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Prega, sorridi, pensami!».