La formazione è praticamente fatta: rientrano Ospina, Rrahmani e Anguissa, novità Lozano

La formazione è praticamente fatta: rientrano Ospina in porta, Rrahmani in difesa, Anguissa in mediana a completare il terzetto con Fabiàn e Zielinski: « Noi non vogliamo perdere mai — ha detto il centrocampista camerunense a Kiss Kiss — e pensiamo al riscatto ». L’unica vera novità dovrebbe essere il rientro tra i titolari di Lozano: la velocità del messicano, abbinata a quella di Osimhen, potrebbe rappresentare un’arma importante per mettere in difficoltà una Fiorentina dall’approccio propositivo. È favorito nel ballottaggio con Politano, apparso un po’ stanco contro lo Spartak Mosca.