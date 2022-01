L'ex Napoli Asanovic è il nuovo ct dello Zambia

Napoli calcio - In una delle stagioni buie del Napoli di fine anni novanta molte meteore vestirono la maglia azzurra. Era la stagione 97-98 quando Aljosa Asanovic arrivò agli ordini di Giovanni Galeone. Il campionato si concluse con una indegna retrocessione in Serie B. L'ex centrocampista della nazionale croata fu tra le delusioni di quel Napoli. La notizia di oggi è che Asanovic sarà il ct dello Zambia, nazionale africana che non ha partecipato alla Coppa d'Africa attualmente in corso perché non qualificata.