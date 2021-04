Napoli - Intorno al 35' di Juventus-Napoli i bianconeri arrivano ancora sul fondo con Federico Chiesa che riesce a crossare basso, ma in ritardo c'è Hirving Lozano che a piedi uniti lo falcia. L'arbitro Mariani ha ricorso al silent check ed ha lasciato proseguire. Clicca sul file in allegato per vedere la foto del fallo.