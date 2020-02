Il Napoli si aggiudica la semifinale di andata di Coppa Italia, la squadra di Gattuso vince per 0-1 contro l'Inter grazie ad un tiro a giro all'incrocio dei pali di Fabian Ruiz. Partita intelligente degli azzurri che hanno aspettato i nerazzurri per poi colpirli in contropiede.

