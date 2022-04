Insigne in lacrime al termine del match: il capitano sfoga la delusione calciando alcune bottiglie | VIDEO

Notizie Napoli calcio. Il gol di El Shaarawy al 90' ha di fatto estromesso il Napoli dalla lotta Scudetto. Un risultato, quello contro la Roma, che taglia probabilmente fuori la squadra di Spalletti dal sogno tricolore.

Insigne rabbia e lacrime dopo la Roma

Non è bastato il gol di Lorenzo Insigne, che al termine della stagione dirà addio agli azzurri per approdare al Toronto. Al termine della sfida il capitano del Napoli ha sfogato la sua rabbia calciando alcune bottigliette a bordo campo: poi, dopo essere andato sotto la curva, si è lasciato andare ad un pianto di delusione per l'occasione ormai sfumata di chiudere la sua avventura a Napoli con il tricolore.

