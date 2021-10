Infortunio Manolas, problema muscolare: da verificare le sue condizioni

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sull'infortunio capitato al difensore greco Manolas. Un grande intervento in scivolata nel match col Legia al minuto 72. Poi il dolore per quell'allungo e l'intervento dello staff sanitario. Dal quotidiano si legge:

Nel recupero ha trovato il gol anche Politano, Spalletti può prepararsi alla vittoria di Roma con la gioia di una squadra sempre più matura. Bisognerà verificare le condizioni di Manolas che ha abbandonato il campo per un problema muscolare, in quel momento Spalletti ha osato con Di Lorenzo collocato sul centro-destra nella difesa a tre. Quando il Legia ha pensato di far male con il palo di Emreli, il Napoli ha imposto la legge della qualità superiore.