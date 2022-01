CorSera - Caso Ilicic: sta di nuovo male, ecco cosa sta accadendo

Ultime Serie A - L'edizione odierna del Corriere della Sera si sofferma sul caso Ilicic. Lo sloveno sembra sprofondato nuovamente nel male invisibile della depressione, malessere già diagnosticato ad inizio pandemia.

Come mai Josip Ilicic non ha giocato l’ultima partita di campionato contro l’Inter, nemmeno convocato da Gasperini, in una squadra in emergenza completa?

Purtroppo pare che il malessere sorto dopo la prima ondata epidemica — con drammatiche conseguenze per Bergamo e provincia — che aveva risvegliato molte paure nel campione sloveno, sia tornato.

Quanto resterà fuori? Difficile dirlo. Da escludere una risoluzione contrattuale — scade al 30 giugno del 2023 — mentre è possibile una cessione, se arriveranno offerte interessanti.