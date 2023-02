Il Napoli è rientrato nella notte dalla vittoriosa trasferta di Empoli. Gli azzurri sono stati accolti al ritorno in città da alcuni calorosi tifosi, come vi mostriamo nelle immagini del nostro inviato Marco Lombardi. La squadra di Spalletti, rimasto ancora in Toscana dopo la gara, è arrivata alla stazione centrale di Napoli alle 00:05 dopo essere partito alle 21:40 da Firenze con il treno charter. Clicca su play per guardare le immagini: