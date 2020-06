Il Napoli la rimette in piedi con un contropiede perfetto! Lancio lungo per Insigne da parte di Ospina, con l'azzurro che ha fatto tutto il campo, tagliato fuori Eriksen e servito poi Mertens che, a tu per tu con Handanovic, non ha sbagliato! 122 gol per lui in maglia azzurra che gli vale il primato nella classifica marcatori all time del Napoli.