Il Napoli Femminile supera 2-0 il Brooklyn FC

Per le azzurre, oggi - mercoledì 5 febbraio - una prestigiosa amichevole internazionale: allo stadio Civitelle di Agnone (IS) è andata in scena la sfida con il Brooklyn FC, formazione capolista della USL (United Soccer League) degli Stati Uniti.

La squadra di mister David Sassarini, reduce di pareggi per 2-2 contro la Roma in Coppa Italia e per 1-1 contro la Juventus in campionato, è scesa in campo con un ampio turnover in vista della sfida di domenica contro il Como (ingresso gratuito allo stadio Piccolo di Cercola alle ore 15) ma è riuscita a portare a casa il match, superando la compagine statunitense per 2-0, grazie alle reti al 22' di Banusic e al 73' di Andrup.

Un ottimo risultato e tante informazioni preziose per mister Sassarini - tra cui la prima volta in maglia azzurra della neoarrivata Stephanie Breitner - che continua a lavorar sodo per chiudere al meglio la prima fase del campionato e preparare la successiva Poule Salvezza. Una gara, dunque, rilevante a livello calcistico ma, soprattutto, un'occasione straordinaria per creare un ponte tra Italia e Stati Uniti, tra Napoli e New York: alla presenza del sindaco Davide Saia e del presidente FIGC Molise Piero Di Cristinzi, le due squadre hanno omaggiato la Console Generale degli Stati Uniti per il Sud Italia, Tracy Roberts-Pounds, con le rispettive maglie ufficiali.

Presenti per la squadra azzurra il presidente Marco Bifulco e il difensore Tecla Pettenuzzo e per il Brooklyn FC il capitano Samantha Rosette e Kevin Tenjo, direttore sportivo. Brooklyn Football Club è di proprietà e gestito da North Sixth Group, una holding a conduzione familiare con sede a New York che vanta una comprovata esperienza nella gestione di club calcistici professionistici, avendo già investito in Ascoli FC e Campobasso FC. Questa occasione è un ulteriore step nel percorso di consolidamento del legame tra il club partenopeo e gli Stati Uniti, parte di una più ampia operazione di internazionalizzazione del brand.