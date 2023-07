Il Napoli arriva a Dimaro, l'entusiasmo dei tifosi: ecco Rudi Garcia e gli azzurri | VIDEO CN24

Calcio Napoli - Il Napoli è arrivato a Dimaro! Pochi minuti fa la squadra è arrivata all'Hotel Rosatti di Dimaro-Folgarida, in Val di Sole, dove gli azzurri soggiorneranno per le prossime due settimane durante le quali saranno impegnati nel ritiro pre-campionato in Trentino Alto-Adige.

Il Napoli arriva a Dimaro

Ecco l'arrivo di Rudi Garcia e degli altri calciatori convocati, in attesa che nei prossimi giorni arrivino anche i big impegnati in Nazionale nelle scorse settimane.