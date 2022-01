Il Mattino rivela - Gettate le basi per una partnership: ecco cosa si sono detti ADL e Iervolino

Ultime notizie calcio Napoli - In tanti hanno notato la vicinanza tra i due presidenti in tribuna al Maradona. L'edizione odierna del Mattino rivela cosa si sono detti prima del derby De Laurentiis e Iervolino.

A fare gli onori di casa, ci ha pensato ovviamente Aurelio De Laurentiis. Iervolino è arrivato con un buon margine di anticipo al Maradona: il patron granata è stato accolto dal numero uno del Napoli con cui poi ha visto tutta la partita. Un appuntamento che i due avevano evidentemente già programmato da giorni. De Laurentiis e Iervolino si sono intrattenuti a parlare di calcio e non solo. Ma sopratutto si sarebbero gettate le basi per un «ponte» tra i due club. Tra le due città e addirittura tra le due tifoserie. Un po’ alla stregua di quanto aveva ipotizzato lo stesso presidente della Salernitana in occasione del suo insediamento alla guida del club nella sede del main sponsor granata. Per il momento comunque si è trattato soltanto di una cordiale chiacchierata tra i due. C’è di più. A quanto pare si è anche parlato di una partnership in termini di sensibilità sulla valorizzazione dei giovani prodotti dei rispettivi settori giovanili ed in generale dei due territori che da sempre hanno sfornato nuove leve nel mondo del calcio.