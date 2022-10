Champions League, i convocati dell'Ajax: non ci sono Tadic e Rensch, torna Jorge Sanchez

Ecco i convocati dell'Ajax in vista del match di Champions League di domani in casa del Napoli. Manca Dusan Tadic che salterà la partita per squalifica e non c'è nemmeno Devyne Rensch, che pure aveva giocato titolare all'andata. Torna invece nell'elenco dei convocati Jorge Sánchez, che aveva saltato la partita casalinga contro il Napoli per infortunio.

Convocati Ajax

Maarten Stekelenburg

Jay Gorter

Remko Pasveer

Jurriën Timber

Calvin Bassey

Owen Wijndal

Daley Blind

Jorge Sánchez

Lisandro Magallán

Edson Álvarez

Davy Klaassen

Kenneth Taylor

Mohammed Kudus

Florian Grillitsch

Youri Regeer

Steven Bergwijn

Brian Brobbey

Lucas Ocampos

Lorenzo Lucca

Steven Berghuis

Francisco Conceição

Turi Baas

