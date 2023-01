SSC Napoli, splendido gesto dei campioni d'Europa per Vialli e Mihajlovic: solo applausi! | VIDEO

Napoli - Sampdoria-Napoli, i campioni azzurri onorano la memoria di Vialli e Mihajlovic: consegnati dei mazzi di fiori sotto la Curva Sud per i due ex giocatori scomparsi in questi giorni.

Sampdoria-Napoli: il ricordo per Vialli e Mihajlovic

Prima del fischio d'inizio, i Campioni d'Europa del Napoli hanno consegnato un mazzo di fiori alla Curva Sud della Sampdoria per ricordare Vialli e Mihajlovic.

Bel gesto di Sirigu, Meret e Di Lorenzo, che hanno fatto parte dell'Italia di cui Vialli era Capo Delegazione, laureatasi campione continentle nel 2020.

Guarda la foto in allegato!