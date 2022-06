Gabriele Gravina, presidente della FIGC ha parlato da Bologna nel giorno di Italia-Germania, prima sfida di Nations League.

"Voglio aprire un discorso su un tema, ovvero il ripescaggio per i Mondiali, questo ci sta rendendo meno credibili. L’Italia è fuori dal Mondiale, abbiamo perso in campo e pensare a un ripescaggio è un prenderci in giro e non essere credibili"