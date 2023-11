Alex Meret non sarà a disposizione di Garcia per Napoli-Empoli: per il portiere azzurro un risentimento muscolare al polpaccio sinistro che lo costringerà alla tribuna. Al suo posto giocherà Pierluigi Gollini, che nello spogliatoio del Maradona ha avuto le ultime indicazioni da parte del preparatore dei portieri Rosalen Lopez.