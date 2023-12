Questa sera al Gran Galà del Calcio sono stati premiati calciatori, allenatori e dirigenti della passata stagione che ha visto protagonista il Napoli vincitore dello Scudetto. Durante la cerimonia Cristiano Giuntoli ha incontrato e salutato il presidente De Laurentiis per poi abbracciare i calciatori azzurri presenti, ovvero Lobotka, Osimhen, Kvaratskhelia e Di Lorenzo come mostrato dalle foto in allegato.