Franco Lauro, il ricordo di Ciro Venerato: "Un collega e uomo leale, ho perso un amico fraterno. Amava il Napoli in silenzio ma con grande trasporto emotivo"

Ultime notizie. Un terribile aggiornamento ha sconvolto il mondo del giornalismo italiano: a 59 anni Franco Lauro, collega della Rai, è scomparso prematuramente a causa di un infarto. Ai nostri microfoni il collega e amico Ciro Venerato lo ha voluto ricordare così:

"Ho perso un amico fraterno che come me amava il Napoli sin da piccolo. Un infarto se l'è portato via senza preavviso. Aveva 59 anni. Era un collega di grande livello. Esperto di basket e calcio. Un uomo perbene e leale che mancherà alla Rai e a chi ha avuto il piacere di conoscerlo. Il Napoli perde un tifoso straordinario. Franco amava la maglia azzurra in silenzio, visto il ruolo pubblico. Ma con grande trasporto emotivo. Addìo amico mio. Che la terra ti sia lieve".