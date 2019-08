Fa discutere la scelta dell'arbitro Di Bello di non concedere un calcio di rigore evidente in Bologna-SPAL. Nello specifico, Cionek tocca di mano: il direttore di gara corre al VAR ma non assegna il penalty al Bologna che era più che evidente.

Le polemiche di questa sera seguono quelle della scorsa settimana in Fiorentina-Napoli, quando alla viola fu assegnato un calcio di rigore per un tocco discutibile di mano di Piotr Zielinski.

