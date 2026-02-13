Eredità Maradona, continua la battaglia legale: Diego Jr pubblica sui social un provvedimento del Tribunale

Attraverso un post pubblicato sui social, Diego Armando Maradona Junior, fa sapere che eredi di Diego Armando Maradona alzano la voce e mettono in guardia il pubblico per evitare possibili irregolarità sull’utilizzo del nome del Pibe de Oro. Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr. e Diego Fernando hanno reso noto un provvedimento del Tribunale penale nazionale argentino nell’ambito del procedimento n. 11.155/2021.

Gli eredi di Diego Armando Maradona, Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr. e Diego Fernando Maradona, intendono avvisare il pubblico affinché nessuno venga truffato, che l’Onorevole Tribunale Penale e Correzionale Nazionale della Repubblica Argentina, nel procedimento n. 11.155/2021 intitolato “MORLA MATIAS EDGARDO E ALTRI in re/ FRODE PER AMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA, DENUNCIANTI MARADONA DALMA NEREA E ALTRI”, ha disposto le seguenti misure cautelari a favore degli eredi: