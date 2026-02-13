Eredità Maradona, continua la battaglia legale: Diego Jr pubblica sui social un provvedimento del Tribunale
Attraverso un post pubblicato sui social, Diego Armando Maradona Junior, fa sapere che eredi di Diego Armando Maradona alzano la voce e mettono in guardia il pubblico per evitare possibili irregolarità sull’utilizzo del nome del Pibe de Oro. Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr. e Diego Fernando hanno reso noto un provvedimento del Tribunale penale nazionale argentino nell’ambito del procedimento n. 11.155/2021.
Gli eredi di Diego Armando Maradona, Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr. e Diego Fernando Maradona, intendono avvisare il pubblico affinché nessuno venga truffato, che l’Onorevole Tribunale Penale e Correzionale Nazionale della Repubblica Argentina, nel procedimento n. 11.155/2021 intitolato “MORLA MATIAS EDGARDO E ALTRI in re/ FRODE PER AMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA, DENUNCIANTI MARADONA DALMA NEREA E ALTRI”, ha disposto le seguenti misure cautelari a favore degli eredi:
Il divieto di innovare o stipulare contratti riguardanti tutti i marchi collegati al nome, agli pseudonimi e all’immagine di Diego Armando Maradona in tutte le sue varianti, registrati a nome di “SATTVICA S.A.” sia a livello nazionale sia internazionale.
I convenuti MATIAS MORLA, RITA MARADONA e CLAUDIA MABEL MARADONA, tra gli altri, devono astenersi dal compiere qualsiasi atto, contratto, negoziazione, accordo, promozione, pubblicazione, procedura di registrazione, riscossione di denaro, ecc., in relazione ai marchi in qualsiasi Paese del mondo, nonché per quanto riguarda le quote di SATTVICA S.A.