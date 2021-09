Al 50' è arrivato lo 0-3 del Napoli, un'altra azione perfetta del Napoli: si parte da sinistra con l'asse Insigne-Osimhen, poi palla a Zielinski che allarga per Lozano che in area controlla e crossa perfettamente al centro dell'area piccola. Un cross potente e preciso che Osimhen ha ribadito di forza in rete. Doppietta per l'attaccante azzurro!