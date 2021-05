Domani arriva Conceicao, prima faccia a faccia con ADL: notte insonne per la delusione poi la telefonata al tecnico

Napoli - L'edizione odierna del Mattino si sofferma sulla scelta per la panchina del Napoli, con il nome di Conceicao inn pole position. Dal quotidiano si legge:

L’accelerata in direzione Conceiçao dopo una lunga notte insonne, per la delusione della Champions fallita. Poi la telefonata verso le 8 del mattino, alla luce del quinto posto e della rivoluzione anche tecnica che si annuncia per questa estate. È sicuro, il patron azzurro che ieri ha pure festeggiato i suoi 72 anni, di averlo convinto nel corso della lunga telefonata fatta nella mattinata (dopo una serie di chiacchierate nelle settimane passate), attraverso colui che per certi versi segue i suoi affari, ovvero il solito Jorge Mendes, agente anche di Gattuso. Di sicuro, il primo effetto del colloquio è l’arrivo domani in Italia perché possa esserci il primo faccia a faccia tra il presidente del Napoli e l’ex laziale.