E' iniziato il primo allenamento del Napoli a Dimaro, tanti i tifosi in Val di Sole per caricare gli azzurri in vista della prossima stagione. Ovazione e applausi per l'ingresso in campo di Carlo Ancelotti: il mister si è voltato verso la Tribuna già gremita e ha alzato le braccia e ringraziato i tifosi.

Clicca in allegato per visualizzare la foto