"Diego" diventa un'opera di Paolo La Motta al Museo di Capodimonte

L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sull'iniziativa del Museo di Capodimonte. Dal quotidiano si legge:

Maradona bambino è un dipinto che sarà esposto a Capodimonte. Il suo sguardo da giovanissimo per una riflessione sull’infanzia negata che lega bambini di luoghi geograficamente lontani, ma che condividono l’esperienza della difficoltà di crescere in quartieri degradati. Ragazzini che vivono in strada, troppo spesso abbandonati a sé stessi. Anche quello sguardo è una forma d’arte, e infatti " Diego", opera di Paolo La Motta che raffigura Maradona bambino, sarà esposta da domani nella personale dell’artista, " Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità" (Museo di Capodimonte, dal 18 febbraio).