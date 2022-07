De Laurentiis: "Basta dire 'il romano', vengo da famiglia irpina poi stabilita a Torre Annunziata! Ho portato concetto napoletanità nel mondo"

Notizie Napoli calcio. Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli toccando svariati temi compreso anche quello territoriale.

Nel corso della sua intervista De Laurentiis ha tenuto a ribadire anche quelle che sono le sue origini:

Ma poi basta quando mi si dice 'il romano'. Io vengo da una famiglia irpina, che si è stabilita poi a Torre Annunziata. Ci siamo trasferiti poi a Roma, poi negli States, portando il concetto della napoletanità in giro per il mondo. Io amo Napoli, Londra e Los Angeles. Questa cosa di me e Roma mi ha sempre dato fastidio".