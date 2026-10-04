De Bruyne resta in Belgio: la scelta dopo la squalifica e il match con la Francia

Kevin De Bruyne non ha ancora lasciato il ritiro del Belgio nonostante la squalifica che gli impedirà di scendere in campo contro la Francia. Il centrocampista del Napoli, ammonito nel finale della sfida vinta 3-0 contro la Turchia, era diffidato e sarà quindi costretto a saltare l'ultimo impegno della sosta per le Nazionali.

De Bruyne, Belgio e rientro a Napoli

La situazione di De Bruyne è stata chiarita dall'allenamento odierno svolto a Tubize. Come riportato da HLN Sports, il giocatore si è regolarmente allenato insieme al resto del gruppo, al pari di Youri Tielemans, anche lui fermato dalla squalifica per la prossima partita.

La presenza in campo durante la seduta fa quindi tramontare, almeno per il momento, l'ipotesi di un rientro anticipato a Napoli. Dopo il cartellino giallo rimediato contro la Turchia, infatti, si era aperta la possibilità che il Belgio potesse liberare il centrocampista prima della conclusione della sosta.

De Bruyne dovrebbe essere liberato dal Belgio, secondo le norme federali: se non viene liberato, non può tornare a Napoli in anticipo. Proprio per questo sia lui che Tielemans, entrambi squalificati, restano con il gruppo della Nazionale.

In quel caso, De Bruyne avrebbe potuto fare ritorno in anticipo in Italia e mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri per preparare la ripresa del campionato. Al momento, però, il centrocampista resta aggregato alla Nazionale belga e continua ad allenarsi con i compagni.

La sua presenza nel gruppo non significa comunque che scenderà in campo contro la Francia: la squalifica maturata per somma di ammonizioni gli impedirà di prendere parte alla gara di Nations League.

Resta dunque da capire quale sarà la decisione dello staff belga nei prossimi giorni e se il giocatore rimarrà con la Nazionale fino alla conclusione ufficiale della sosta oppure potrà anticipare il ritorno in Italia.