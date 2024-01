Da Salerno si lamentano sul rigore: "Fazio-Simeone penalty moderno come detto da Mou"

Il portale salernonotizie.it mette in evidenza l'episodio da rigore durante Napoli-Salernitana:

Ancora un “rigore moderno” a distanza di pochissimi giorni. Lo aveva definito così Mourinho il penalty concesso alla Lazio ai quarti di Coppa Italia contro la Roma per l’intervento in netto ritardo di Huijsen su Castellanos. Un rigore evidente che lo Special One non ha proprio digerito, ma durante Napoli-Salernitana è successa la stessa identica cosa. Al tramonto del primo tempo, Fazio rifila un calcione a Simeone che lo aveva anticipato in area di rigore. Dopo il check al VAR, Marinelli fischia e indica il dischetto.