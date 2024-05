Notizie Napoli calcio. Dopo 8 anni termina l'avventura di Piotr Zielinski a Napoli: il centrocampista polacco lascerà gli azzurri in estate per andare all'Inter a parametro zero.

Niente saluto in campo contro il Lecce per lui, infortunato e fuori dai convocati, ma al Maradona è spuntato un bellissimo striscione per Zielinski.