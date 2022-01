CorSera - Spalletti dribbla con eleganza le insinuazioni di Sabatini

Ultime notizie calcio Napoli - Il giorno dopo il derby vittorioso del Napoli sulla Salernitana sulle pagine del Corriere della Sera, come di consueto c'è l'analisi del match e del momento a firma di Monica Scozzafava. tanti i temi trattati. Dal quotidiano si legge:

Ci sono tutti adesso a disposizione di Spalletti (tranne Koulibaly e Anguissa) e la strada verso l’attico, che tanto è piaciuto a big Luciano a inizio stagione, è di nuovo percorribile. Non è la Salernitana in difficoltà a dare la cifra della forza ritrovata dai partenopei ma le geometrie d’attacco e l’equilibrio in difesa (in gol anche Rrhamani). Walter Sabatini ha però qualcosa da dire all’amico Luciano: «Napoli forte perché allenata da un grande come te. Ma hanno rimesso in piazzetta la regola di un rigore ogni tre corner?». Spalletti dribbla con eleganza: «Al direttore non si ribatte». Mentre Colantuono allarga le braccia: «Il protocollo Covid non è chiaro».