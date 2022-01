CorrSera - La cattiveria è un dovere: è il manifesto di Luciano Spalletti

Ultime notizie calcio Napoli - Il giorno dopo il derby vittorioso del Napoli sulla Salernitana sulle pagine del Corriere della Sera, come di consueto c'è l'analisi del match e del momento a firma di Monica Scozzafava. tanti i temi trattati. Dal quotidiano si legge:

La cattiveria è un dovere. Ed è questo il manifesto di Luciano Spalletti. Anche dopo una partita vinta in scioltezza con la Salernitana, in cui il Napoli ne ha infilati 4 di gol agli avversari. Ma ha insistito: «Buttiamo via troppe palle in area», come riflessione in vista della sosta. Si riferisce al momentaneo pareggio della squadra di Colantuono: Bonazzoli risponde, a fine primo tempo, al gol di Juan Jesus (il primo in A dopo tre anni) e il Napoli rivede i fantasmi.

Il poker è un punto di vanto ma aver tenuto aperta la gara per 48 minuti contro la Salernitana decimata dal Covid e imbottita di giocatori ancora convalescenti è un lusso che Spalletti non concede. E allora: « Più carattere, più cattiveria. Alla fine del primo tempo per poco non eravamo in parità». Ci pensa poi Elmas con una serpentina a procurarsi il primo dei due generosi rigori concessi da Pairetto, Mertens dal dischetto è preciso.