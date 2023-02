Notizie Napoli calcio - Proteste del Napoli in chiusura di primo tempo per un rigore non fischiato: Kvaratskhelia entra in area e nel tentativo di dribblare l'avversario viene colpito sulla gamba da Ferrari cadendo poi a terra.

Rigore su Kvaratskhelia in Napoli-Cremonese? Marelli spiega

Luca Marelli è intervenuto ai microfoni di DAZN spiegando la dinamica dell'azione: