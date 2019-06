Comunicato Incontriamoci fuori al Paradiso: al via iniziative per la rinascita del tempio del Napoli di Maradona

"Incontriamoci fuori al Paradiso" non è solo uno slogan, abbiamo deciso di uscire fuori dai social e trasformare questo percorso in qualcosa di concreto, iniziando dell'appuntamento del 7 giugno.

Vogliamo dare al Centro Paradiso di nuovo la funzione di polo aggregativo per il quartiere e per la città e tutti i tifosi del Napoli.

Vogliamo dare al Centro Paradiso l'attenzione che si meriti, rompere l'indifferenza che avvolge questo spazio da troppo tempo.

Vogliamo fare tutto questo incontrandoci ogni venerdì di giugno a via Vicinale Paradiso con una serie di inziative che tornino a far vivere quel posto dove si allenava quel campione di nome Diego Armando Maradona.

Comitato "Centro Paradiso"