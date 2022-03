Cm.com scopre le carte di Pioli: ecco la formazione del Milan e le scelte a sorpresa

Ultime notizie calcio Napoli - Nella conferenza stampa di presentazione di Napoli-Milan, alla domanda sui dubbi di formazione, il tecnico Stefano Pioli si è mostrato piuttosto ermetico.

"Dubbi risolti, ho scelto anche il trequartista". Non ha fatto nomi ed è passato alla domanda successiva. Il portale calciomercato.com ha provato a scoprire le carte del tecnico rossonero e queste saranno presumibilmente le sue scelte:

La formazione del Milan

Maignan in porta, Calabria, Tomori, Kalulu e Theo a formare la linea difensiva. Torna Tonali in cabina di regia coadiuvato dall’ottimo Bennacer, con Messias a destra e Leão a sinistra. La mossa a sorpresa è quella di Kessie nel ruolo di trequartista come già visto in questa a stagione ad Empoli e nel derby di ritorno in campionato. Il terminale offensivo sarà Olivier Giroud che proverà a segnare il suo primo gol lontano da San Siro