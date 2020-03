CIES, Fabian Ruiz è il migliore giocatore del mese [GRAFICO]

L'Osservatorio calcistico CIES ha concepito un approccio unico per valutare i giocatori in base alla partita, tenendo conto della produzione e dell'efficienza del campo sia a livello individuale che collettivo ( metodologia ). Utilizzando i dati di OptaPro , i valori presentati si riferiscono alle medie delle partite giocate a livello di campionato 5 in quattro diversi periodi di tempo: la settimana scorsa, il mese scorso, gli ultimi tre mesi e gli ultimi sei mesi. Per essere incluso nella classifica, un giocatore deve essere stato valutato per un numero sufficiente di partite.

Fabian Ruiz è il miglior giocatore dell'ultimo mese per il CIES. Il centrocampista spagnolo è tornato a giocare ad alti livelli, tornando anche al gol.

Clicca sul file in allegato