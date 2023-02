Chiariello: "Erutta il Mapei! Fosse stato un incontro di boxe ci sarebbe stato il getto della spugna" | VIDEO

Umberto Chiariello ha commentato come di consueto la vittoria del Napoli in casa del Sassuolo, col suo editoriale su Canale21

La capolista se ne va, il pubblico del Mapei Stadium canta. Erutta lo stadio con 8mila tifosi azzurri, vestiti di azzurro in barba ai divieti. Reggio Emilia conquistata dai napoletani da tutto il cento nord. Perchè Napoli è un popolo, non basta fermare dalla città o dalla regione. Il Mapei di neroverde aveva poco è stato un fluire di azzurro: fosse stato un incontro di boxe, ci sarebbe stato il getto della spugna perchè non c'è stata partita.

Il sassuolo ha avuto due fiammate dopo i primi due gol, ha preso un palo, un tentativo di Defrel e un paio di tiri fuori.

Il Napoli è sceso in campo con tutti i titolari a parte un paio di avvicendamenti. Il duo di attacco ha fatto la differenza: Kvara ha fatto un gol da fuoriclasse, Osimhen ha l'abitudine di buttare a terra la porta.

Persino Simeone se gli dai pochi minuti trova il gol, poi annullato. Il Sassuolo non è riuscito mai ad arginare il gioco del Napoli che con Lobotka riesce sempre a far girare la palla. Il Napoli ha cifre mostruose: 20 vittorie su 23. Sette vittorie consecutive dopo un ko. Il Napoli sale a più 18 e più 21 su seconda e terza. Il Napoli in questo momento ha numeri pazzeschi. Osimhen ha 18 gol che insieme a Kvara è la coppia gol più forte d'Europa insieme al City, perchè Kvara oggi va in doppia cifra anche con i gol. Meret ancora un clean sheet.

Spalletti su 61 partite ha fatto 27 clean sheet: stiamo parlando del 45% che dimostra la grande organizzazione difensiva. Ha preso solo 15 gol, miglior difesa. Nella classifica dei pali colpiti è seconda.