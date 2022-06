Caressa: "Voto 8 alla stagione Napoli ma ha sbagliato soprattutto questa partita"

Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha dato i voti finali alle squadre di Serie A. Questo il suo giudizio sul Napoli:

Il Napoli ha lottato per lo scudetto grazie alla squadra costruita dalla società, ma soprattutto a Luciano.

Spalletti è un grande allenatore, nel guardare la partita e cambiarla, e nel pensarla prima a livello di strategia, è uno dei più grandi in assoluto. Tant’è vero che lui ha portato delle novità nel calcio italiano, che poi hanno ripreso in tanti. Per esempio questo tre e mezzo col terzino che sale è stato proprio lui a Napoli, con la Roma, il primo a provarlo. Quindi do un voto alto al Napoli, perché la squadra mi è piaciuta molto a tratti, è vero che è mancata un po’ nel finale, ma alla fine ha sbagliato soprattutto la partita di Empoli. E’ il secondo tempo di Empoli che lascia un po’ l’amaro in bocca, qui forse Luciano può far fare un passo mentale in avanti alla squadra.