Si comunica che il camp Z19 previsto dal 24 al 29 giugno con la partecipazione di Gianluca Zambrotta verrà annullato per problemi tecnici subentrati nell'organizzazione tecnica a Napoli e lo staff manageriale del campione del mondo tiene a sottolineare la completa estraneità a questi problemi tecnici e non si assume la responsabilità in merito e si riservano in tempi brevissimi di approfondire le cause che hanno portato questo annullamento del camp. Questo il comunicato dello staff del camp Z19.