Calciatore slovacco dell'anno: candidati Lobotka ed Hamsik! Lo scorso anno Marek vinse il premio

ANche Stanislav Lotoka è uno dei candidati per il premio di calciatore slovacco dell’anno. Insieme a lui altri volti conosciuti della Serie A: Kucka del Parma, Skriniar dell’Inter, l’ex Napoli Hamsik e Skrtel ex Atalanta ora all'Istanbul Ba?ak?ehir; nella lista anche giocatori di altri campionati tra cui Duda del Norwich, Greif dello Slovan Bratislava, Bozenik del Feyenoord, Dubravka del Newclastle e Benes del Moenchengladbach. L'anno scorso il vincitore è stato Marek Hamsik, in forza al Dalian in Cina.