Brutte notizie per Luciano Spalletti. Kostas Manolas è costretto a lasciare il campo per infortunio.

Il difensore greco accusa un forte dolore alla coscia destra, precisamente all'altezza dell'inguine, dopo un bell'intervento in chiusura.

Manolas si accascia al suolo e chiede subito il cambio.

Al suo posto Spalletti inserisce Petagna provando il tutto per tutto alla ricerca della vittoria che sarebbe importantissima per il Napoli in chiave qualificazione.