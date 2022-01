Bruscolotti senza dubbi: "La fascia di capitano spetta a Koulibaly"

Ultime notizie calcio Napoli - ?L'edizione odierna del Mattino si sofferma sul possibile erede della fascia di capitano data la partenza di Insigne. Dal prossimo luglio la fascia da capitano del Napoli di Luciano Spalletti andrà in cerca di un nuovo padrone.

Un nuovo braccio che sappia portarla con amore e passione, esattamente come hanno fatto i suoi ventisette predecessori fino a oggi. «Ma quella del capitano è una scelta “da spogliatoio”, una decisione che prende il gruppo insieme al suo allenatore» avverte subito Beppe Bruscolotti, uno che la fascia azzurra l’ha conosciuta bene negli anni ’80. «Un calciatore che mi sembrerebbe adatto a vestirla potrebbe essere Ghoulam, ma anche lui potrebbe andar via. E allora dico Kalidou: Koulibaly ha il profilo giusto per questa responsabilità»