Bologna, Orsolini: "Serata emozionante, abbiamo fatto contenti i tifosi! Futuro? Qui sto bene"

Riccardo Orsolini, attaccante, del Bologna, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale dei felsinei. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Sono molto contento per la stagione mia e di tutto il gruppo. È stata una serata emozionante per tutti, abbiamo chiuso una stagione incredibile in crescendo. Era quello che il mister ci ha chiesto. Abbiamo fatto anche contenti i tifosi che se lo meritano perché ci hanno sostenuto per tutto l’anno. Ora ci godiamo questo decimo posto a coronamento di una stagione incredibile. Il mio futuro? Se ne stanno occupando gli addetti ai lavori, non ci ho ancora pensato e faremo le valutazioni quando sarà il momento. A Bologna sto bene e ho trovato una seconda famiglia quindi ho sempre espresso la volontà di rimanere, mi piace la città, mi piace il progetto del club e credo sia una piazza giusta per crescere. Spero il mister possa rimanere, ha dato un’impronta importante a questa squadra”.