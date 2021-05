Notizie Napoli calcio. Grande tensione al Maradona per un match importantissimo per il Napoli in chiave Champions. Il peso della partita si sta facendo sentire in questi primi minuti, con un battibecco a gioco fermo tra Manolas e Juric. L'allenatore del Verona ha risposto a qualche lamentela del greco, dicendogli: "Cosa vuoi da me? Io sto facendo la mia partita"