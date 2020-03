Barcellona-Real Sociedad 1-0: successo con rigore dubbio, la decide Messi all'81'

Vittoria per il Barcellona di Quique Setien al Camp Nou contro la Real Sociedad. Dopo questo turno casalingo, il Barcellona giocherà sabato 14 marzo col Maiorca in trasferta e poi affronterà il Napoli al Camp Nou in Champions League, mercoledì 18 marzo.

In questa marcia di avvicinamento alla sfida con gli azzurri, importante per i blaugrana decimati è stata la vittoria di misura per 1-0 appena terminata, con la rete di Leo Messi su rigore all'81'. Un penalty concesso con non pochi dubbi dopo il consulto al VAR dell'arbitro per un leggero tocco di mano in area di un difensore della Real Sociedad che, andando a colpire di testa, la sfiora anche di braccio. Ammonito Messi, terza volta consecutiva: la prima contro il Napoli.