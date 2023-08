Notizie Calcio Napoli - Napoli e Augsburg si stanno affronando in una gara amichevole a Castel Di Sangro. I tedeschi però forse si sono scordati del fatto che non ci sia in palio nulla e si stanno facendo sentire con intreventi duri. Perfino il telecronista di Sky, Maurizio Compagnoni, ha fatto presente questa cosa durante il suo racconto della gara, dicendo: "In una gara normale ci sarebbero state 7 ammonizioni".