Bologna-Napoli, arbitra Di Paolo. Tutte le designazioni dell'ultima giornata in Serie A

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Bologna-Napoli, arbitra Di Paolo. Tutte le designazioni dell'ultima giornata in Serie A

Designazioni arbitri serie A, Bologna-Napoli affidata all'arbitro di Paolo

Notizie calcio Napoli - Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 38° giornata di Serie A: 

SAMPDORIA – JUVENTUS h. 18.00
NASCA 
TASSO – RASPOLLINI 
IV: PRONTERA 
VAR: LA PENNA 
AVAR: CECCONI 

ATALANTA – SASSUOLO 
DOVERI
COSTANZO – TEGONI 
IV: AURELIANO 
VAR: DI BELLO 
AVAR: VIVENZI 

BOLOGNA – NAPOLI Sabato 25/05 h. 20.30
DI PAOLO
ROSSI C. – ROSSI L. 
IV: PISCOPO 
VAR: MANGANIELLO 
AVAR: GALETTO 

CAGLIARI – UDINESE 
VOLPI 
SCATRAGLI – MOKHTAR 
IV: MAGGIONI 
VAR: GIUA 
AVAR: RANGHETTI 

FIORENTINA – GENOA 
ORSATO
PERETTI – BINDONI 
IV: FABBRI 
VAR: IRRATI
AVAR: DEL GIOVANE 

FROSINONE – CHIEVO Sabato 25/05 h. 18.00
DI MARTINO 
SCHIRRU – CAPONE 
IV: MASSIMI 
VAR: CALVARESE
AVAR: DI VUOLO 

INTER – EMPOLI 
BANTI 
VUOTO – PASSERI 
IV: PASQUA 
VAR: GIACOMELLI 
AVAR: SCHENONE 

ROMA – PARMA 
MAZZOLENI 
MARRAZZO – POSADO 
IV: PAIRETTO 
VAR: MARESCA 
AVAR:  
VAR: LA PENNA 
AVAR: CECCONI 

SPAL – MILAN 
VALERI 
CARBONE – ALASSIO 
IV: DIONISI 
VAR: MARIANI 
AVAR: MONDIN 

TORINO – LAZIO h. 15.00
ABISSO 
VALERIANI – PAGLIARDINI 
IV: PILLITTERI 
VAR: CHIFFI 
AVAR: FIORITO 

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