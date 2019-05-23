Bologna-Napoli, arbitra Di Paolo. Tutte le designazioni dell'ultima giornata in Serie A

Notizie calcio Napoli - Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 38° giornata di Serie A:
SAMPDORIA – JUVENTUS h. 18.00
NASCA
TASSO – RASPOLLINI
IV: PRONTERA
VAR: LA PENNA
AVAR: CECCONI
ATALANTA – SASSUOLO
DOVERI
COSTANZO – TEGONI
IV: AURELIANO
VAR: DI BELLO
AVAR: VIVENZI
BOLOGNA – NAPOLI Sabato 25/05 h. 20.30
DI PAOLO
ROSSI C. – ROSSI L.
IV: PISCOPO
VAR: MANGANIELLO
AVAR: GALETTO
CAGLIARI – UDINESE
VOLPI
SCATRAGLI – MOKHTAR
IV: MAGGIONI
VAR: GIUA
AVAR: RANGHETTI
FIORENTINA – GENOA
ORSATO
PERETTI – BINDONI
IV: FABBRI
VAR: IRRATI
AVAR: DEL GIOVANE
FROSINONE – CHIEVO Sabato 25/05 h. 18.00
DI MARTINO
SCHIRRU – CAPONE
IV: MASSIMI
VAR: CALVARESE
AVAR: DI VUOLO
INTER – EMPOLI
BANTI
VUOTO – PASSERI
IV: PASQUA
VAR: GIACOMELLI
AVAR: SCHENONE
ROMA – PARMA
MAZZOLENI
MARRAZZO – POSADO
IV: PAIRETTO
VAR: MARESCA
AVAR:
VAR: LA PENNA
AVAR: CECCONI
SPAL – MILAN
VALERI
CARBONE – ALASSIO
IV: DIONISI
VAR: MARIANI
AVAR: MONDIN
TORINO – LAZIO h. 15.00
ABISSO
VALERIANI – PAGLIARDINI
IV: PILLITTERI
VAR: CHIFFI
AVAR: FIORITO