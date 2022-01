Anguissa e Koulibaly a disposizione di Spalletti per un big match: ecco la data del rientro

Napoli calcio - L'edizione odierna del Mattino si concentra sui rientri di Anguissa e Koulibaly.

La disponibilità di Anguissa e Koulibaly è prevista per la partitissima contro l’Inter del 12 febbraio. Il centrocampista camerunense e il difensore senegalese torneranno a disposizione di Spalletti per le sfide più importanti di febbraio: dopo il match contro i nerazzurri al “Maradona” il Napoli sarà infatti impegnato nella trasferta al “Nou Camp” contro il Barcellona. Il loro ritorno in gruppo consentirà al tecnico azzurro di poter disporre di due pedine in più fondamentali in un momento chiave della stagione sia in campionato che in Europa League. Ma intanto Anguissa e Koulibaly sono concentrati sulla coppa d’Africa e saranno in campo per centrare l’obiettivo delle semifinali e far volare in alto Camerun e Senegal.